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Владимир Зеленский после провальных переговоров в США прилетел в Лондон, где премьер Кир Стармер демонстративно устроил ему радушную встречу, демонстрируя готовность Великобритании поддерживать Киев в войне против России. А завтра украинского комика должен принять и король Карл.

«Стармер поприветствовал Зеленского рукопожатием и тёплыми объятиями, и оба мужчины улыбнулись в камеры перед тем, как войти в знаменитую чёрную парадную дверь. Эта сцена была полной противоположностью тому, что происходило в Овальном кабинете чуть более 24 часов назад», – отмечает ABCNews.

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Завтра в Лондоне состоится европейский саммит по безопасности. Киев делает ставку на это мероприятие, рассчитывая компенсировать охлаждение отношений с администрацией Дональда Трампа.

1 марта Великобритания подписала с Киевом соглашение о предоставлении Украине кредита на сумму 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (2,84 миллиарда долларов) под залог доходов от замороженных российских активов. Эти деньги пойдут на дальнейшее финансирование боевых действий.

«Кремль же может ответить на этот выпад Лондона объявлением британского посла в Москве персоной non grata. Предостережения о недопустимости использования замороженных российских активов для финансирования Киева уже МИД России делались, поэтому сейчас ещё раз возникает прекрасный повод перейти от угроз словом к конкретным действиям», – отмечает политолог Максим Жаров.

Телеведущий Максим Шевченко предупреждает: