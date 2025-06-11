Москва якобы считает, что Молдавия – как и Украина, лишь груда ресурсов без собственной истории.

Об этом в Одессе на саммите Украина–Юго-Восточная Европа заявил утративший легитимность президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«30 лет Россия пыталась удержать Молдавию в бедности и нестабильности, притянуть её полностью под свой контроль. И если Европа проиграет в Молдавии в этом году, это поощрит Россию вторгаться даже больше в ваши страны, забирая от вас ваши ресурсы, суверенитет и даже вашу историю. Поэтому поддержка европейской Молдавии является чрезвычайно важным заданием для всех нас.

То же самое касается Украины. Москва не видит Украину как страну – лишь как груду ресурсов и военный плацдарм для своих следующих вторжений. Мы все в регионе работаем с одним и тем же источником разрушений», – вещал шоумен.