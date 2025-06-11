Зеленский: «Русские готовят бросок на Одессу и выход к границам Молдавии и Румынии»

Вадим Москаленко.  
11.06.2025 21:40
  (Мск) , Одесса
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Москва якобы считает, что Молдавия – как и Украина, лишь груда ресурсов без собственной истории.

Об этом в Одессе на саммите Украина–Юго-Восточная Европа заявил утративший легитимность президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва якобы считает, что Молдавия – как и Украина, лишь груда ресурсов без собственной...

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«30 лет Россия пыталась удержать Молдавию в бедности и нестабильности, притянуть её полностью под свой контроль. И если Европа проиграет в Молдавии в этом году, это поощрит Россию вторгаться даже больше в ваши страны, забирая от вас ваши ресурсы, суверенитет и даже вашу историю. Поэтому поддержка европейской Молдавии является чрезвычайно важным заданием для всех нас.

То же самое касается Украины. Москва не видит Украину как страну – лишь как груду ресурсов и военный плацдарм для своих следующих вторжений. Мы все в регионе работаем с одним и тем же источником разрушений», – вещал шоумен.

«Мы сегодня в прекрасном нашем городе Одессе – этот красивый город является мишенью для России, и Россия хочет его уничтожить, как неисчислимое количество городов и сёл на оккупированных территориях.

Российские военные планы указывают на этот регион – Одесса, и потом до границы с Молдавией и Румынией. И, конечно, нам нужна защита уже. Даже больше, нам нужны долгосрочные гарантии, что это не сможет случиться никогда больше», – давил на жалость криворожский клоун.

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