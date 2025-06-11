Зеленский: «Русские готовят бросок на Одессу и выход к границам Молдавии и Румынии»
Москва якобы считает, что Молдавия – как и Украина, лишь груда ресурсов без собственной истории.
Об этом в Одессе на саммите Украина–Юго-Восточная Европа заявил утративший легитимность президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«30 лет Россия пыталась удержать Молдавию в бедности и нестабильности, притянуть её полностью под свой контроль. И если Европа проиграет в Молдавии в этом году, это поощрит Россию вторгаться даже больше в ваши страны, забирая от вас ваши ресурсы, суверенитет и даже вашу историю. Поэтому поддержка европейской Молдавии является чрезвычайно важным заданием для всех нас.
То же самое касается Украины. Москва не видит Украину как страну – лишь как груду ресурсов и военный плацдарм для своих следующих вторжений. Мы все в регионе работаем с одним и тем же источником разрушений», – вещал шоумен.
«Мы сегодня в прекрасном нашем городе Одессе – этот красивый город является мишенью для России, и Россия хочет его уничтожить, как неисчислимое количество городов и сёл на оккупированных территориях.
Российские военные планы указывают на этот регион – Одесса, и потом до границы с Молдавией и Румынией. И, конечно, нам нужна защита уже. Даже больше, нам нужны долгосрочные гарантии, что это не сможет случиться никогда больше», – давил на жалость криворожский клоун.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: