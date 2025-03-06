«Зеленский – первое препятствие на пути к миру» – экс-советник Пентагона

Президент США Дональд Трамп поступил очень мудро, приостановив военную и разведывательную помощь Киеву.

Об этом на канале «Dialogue Works» заявил экс-советник Пентагона Дэвид Пайн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, Трамп делает всё правильно. Я говорил об этом последние три года, с тех пор, как Зеленский отказался подписать «Стамбульское соглашение» 9 апреля 2022 года, которое предусматривало бы постоянное прекращение огня в войне и полный вывод российских войск на их довоенные позиции.

Я считаю, что Зеленский – главное препятствие на пути к миру, и мы видели это в его истерике в Белом доме. Но Трамп не согласился, и он делает именно то, что нужно, я не думаю, что он должен был уступать, – отметил эксперт.