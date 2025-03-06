«Зеленский – первое препятствие на пути к миру» – экс-советник Пентагона

Максим Столяров.  
06.03.2025 18:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп поступил очень мудро, приостановив военную и разведывательную помощь Киеву.

Об этом на канале «Dialogue Works» заявил экс-советник Пентагона Дэвид Пайн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп поступил очень мудро, приостановив военную и разведывательную помощь Киеву. Об...

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«Я думаю, Трамп делает всё правильно. Я говорил об этом последние три года, с тех пор, как Зеленский отказался подписать «Стамбульское соглашение» 9 апреля 2022 года, которое предусматривало бы постоянное прекращение огня в войне и полный вывод российских войск на их довоенные позиции.

Я считаю, что Зеленский – главное препятствие на пути к миру, и мы видели это в его истерике в Белом доме. Но Трамп не согласился, и он делает именно то, что нужно, я не думаю, что он должен был уступать, – отметил эксперт.

«Несмотря на то, что Зеленский предложил частичное прекращение огня, которое не будет распространяться на наземные бои, только на ракетные и морские, у него нет никакого интереса к миру. С его точки зрения, это всё обман, и я рад, что Трамп не клюнул на эту наживку и продолжает отказывать Украине в разведывательной и военной помощи», – сказал Пайн.

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