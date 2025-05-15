Зеленский изначально не ждал от переговоров никакого результата – галичанин-русофоб

Вадим Москаленко.  
15.05.2025 21:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Личным визитом в Анкару Зеленский фактически признался, что изначально не ожидал от переговоров никакого конструктива.

Об этом в эфире радио UA Chicago поделился скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Личным визитом в Анкару Зеленский фактически признался, что изначально не ожидал от переговоров никакого...

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«Техническое поражение за неявку дают только в спорте. В политике такого нет. Это [переговоры] нельзя превратить просто в какую-то бутафорию, что, мол, если там не будет Путина, а будет другая делегация, то значит, всё, и развивается целая тема и так далее. Если важна лишь форма, театральная наигранность, нарративы, что избегают прямых переговоров, «Путин боится» и так далее.

Но если идти по содержанию, то сейчас смысла во встрече первых лиц нет. К величайшему сожалению. Потому что в теории переговоров первые лица встречаются на финальной стадии переговоров», – сказал Дроздов.

Он подчеркнул, что Зеленский устроил свою клоунаду с поездкой в Турцию, потому что изначально понимал – переговоры провалятся, и нужно отвлечь внимание публики от неудачи.

«Это можно делать тогда, когда ты заранее знаешь, что эти переговоры будут провалены. Проще их высмеять и показать их неправомерность, потому что не с кем говорить, не приехали.

Поэтому я разделяю эту игру на публику, где определенно надо врага занижать, унижать, жучить, показывать трусом и так далее. Но если есть больший акцент и запрос на то, чтобы все же что-то началось, то смысла в этом немного», – подытожил бандеровец.

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