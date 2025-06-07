Затулин настаивает: Украинцы существуют

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Депутат Госдумы Константин Затулин вновь заявил, что Украина сохранится как государство по итогам СВО, а потому ее жители не поймут тезис о том, что «украинцев не существует».

Об этом он сказал на Соловьевских чтениях в Ливадии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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