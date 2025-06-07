Затулин настаивает: Украинцы существуют

Виктор Орлов.  
07.06.2025 18:18
  (Мск) , Ялта
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина


Депутат Госдумы Константин Затулин вновь заявил, что Украина сохранится как государство по итогам СВО, а потому ее жители не поймут тезис о том, что «украинцев не существует».

Об этом он сказал на Соловьевских чтениях в Ливадии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Госдумы Константин Затулин вновь заявил, что Украина сохранится как государство по итогам СВО,...

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«Мы должны очень внимательно проанализировать свою пропаганду. Русские и украинцы – один народ. Исторически это так. Но это не значит, что на этом основании мы сегодня должны развить тезис, что украинцев вообще не существует, отказать им в праве на самость. Это не поймут люди, которые находятся на Украине.

Это даже здесь, в Крыму, сложно осуществить, –  в Крыму, как известно, три государственных языка. И мы должны понимать эту тонкую грань.

Это не наше дело заниматься украинизацией, как это было в советские времена. Но мы одновременно должны понимать, что по итогам военных действий Украина все равно сохранится. В той или иной форме. Значит, надо восстановить свои способности бороться за Украину изнутри. А делать это, провозглашая тезис, что «украинцев не существует», невозможно», – сказал Затулин.

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