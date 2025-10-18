Западные СМИ публикуют неприятные для Зеленского подробности на встрече с Трампом
Последняя встреча с президентом США для [диктатора] Владимира Зеленского была крайне непростой.
Об этом сообщают западные медиа, ссылаясь на свои источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Зеленский надеялся покинуть Вашингтон с обещаниями относительно новых вооружений для Украины, но оказалось, что Трамп находится в совершенно другом настроении на следующий день после длительного телефонного разговора с российским правителем Владимиром Путиным», – пишет американское издание Axios.
Один из источников назвал встречу для Украины «тяжелой», а другой и вовсе охарактеризовал ее как «плохую».
«Никто не кричал, но Трамп был жестким», – передают детали переговоров собеседники.
Отмечается. что Трамп «сделал несколько резких заявлений во время встречи».
Похожую информацию публикует и CNN.
«Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во мнениях относительно будущего войны на Украине после своей третьей встречи в Белом доме в пятницу», – пишет агентство, источники которого характеризуют встречу как «напряженную, откровенную и временами неловкую».
«В «прямом и честном» разговоре Трамп ясно дал понять Зеленскому, что пока украинский лидер не получит ракеты большой дальности, способные долететь до самых дальних уголков России , которые он ищет. Один из чиновников заявил, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и он обеспокоен возможными потерями во время предстоящей суровой зимы», – говорится в статье CNN.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: