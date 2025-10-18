Западные СМИ публикуют неприятные для Зеленского подробности на встрече с Трампом

Олег Кравцов.  
18.10.2025 10:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 614
 
Дзен, Политика, США, Украина


Последняя встреча с президентом США для [диктатора] Владимира Зеленского была крайне непростой.

Об этом сообщают западные медиа, ссылаясь на свои источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский надеялся покинуть Вашингтон с обещаниями относительно новых вооружений для Украины, но оказалось, что Трамп находится в совершенно другом настроении на следующий день после длительного телефонного разговора с российским правителем Владимиром Путиным», – пишет американское издание Axios.

Один из источников назвал встречу для Украины «тяжелой», а другой и вовсе охарактеризовал ее как «плохую».

«Никто не кричал, но Трамп был жестким», – передают детали переговоров собеседники.

Отмечается. что Трамп «сделал несколько резких заявлений во время встречи».

Похожую информацию публикует и CNN.

«Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во мнениях относительно будущего войны на Украине после своей третьей встречи в Белом доме в пятницу», – пишет агентство, источники которого характеризуют встречу как «напряженную, откровенную и временами неловкую».

«В «прямом и честном» разговоре Трамп ясно дал понять Зеленскому, что пока украинский лидер не получит ракеты большой дальности, способные долететь до самых дальних уголков России , которые он ищет. Один из чиновников заявил, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и он обеспокоен возможными потерями во время предстоящей суровой зимы», – говорится в статье CNN.

