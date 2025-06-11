Западная исследовательница с ужасом обнаружила, что простой европеец готов сжечь за сотку свой либеральный ЕС

Елена Острякова.  
11.06.2025 18:49
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия


Спецслужбы России якобы нанимают простых европейцев за 100-300 евро для атак на «либеральные демократии».

Об этом старший научный сотрудник Атлантического совета (признан нежелательной организацией в России) Элизабет Брау заявила в интервью британскому подкасту «Силиконовый занавес», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Спецслужбы России якобы нанимают простых европейцев за 100-300 евро для атак на «либеральные демократии»....

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«Количество инцидентов, связанных с действиями обычных граждан от имени России резко возросло, и я не вижу, как это может не продолжаться. Потому что очень сложно поймать этих обычных граждан, которые могут сделать что-то, а потом исчезнуть в безызвестности.

Это преступные действия, которые довольно легко совершить, но они наносят значительный ущерб. Их совершают люди, которые не имеют никакой идеологической связи с Россией, коммунизмом или русским империализмом. Это просто люди, которым нужны деньги, и они делают это ради денег, как и любой другой работник в легальной экономике. Именно поэтому это так сложно. Вы участвуете в атаке, получаете деньги и снова становитесь обычным гражданином», – вещала Брау.

Она утверждает, что поджоги магазинов в разных странах Европы, не просто хулиганство, а целенаправленная агрессия против западного образа жизни, и опасается, что людей, недовольных жизнью в Европе, станет больше.

«В нашем обществе может появиться значительная часть людей, которые не против вмешательства России. Это те, кто считает, что мы каким-то образом должны попытаться свергнуть то, что они называют глубинным государством или просто государством. В наших станах будет значительная часть населения, которая так думает», – сказала Брау.

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