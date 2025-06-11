Спецслужбы России якобы нанимают простых европейцев за 100-300 евро для атак на «либеральные демократии».

Об этом старший научный сотрудник Атлантического совета (признан нежелательной организацией в России) Элизабет Брау заявила в интервью британскому подкасту «Силиконовый занавес», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Количество инцидентов, связанных с действиями обычных граждан от имени России резко возросло, и я не вижу, как это может не продолжаться. Потому что очень сложно поймать этих обычных граждан, которые могут сделать что-то, а потом исчезнуть в безызвестности.

Это преступные действия, которые довольно легко совершить, но они наносят значительный ущерб. Их совершают люди, которые не имеют никакой идеологической связи с Россией, коммунизмом или русским империализмом. Это просто люди, которым нужны деньги, и они делают это ради денег, как и любой другой работник в легальной экономике. Именно поэтому это так сложно. Вы участвуете в атаке, получаете деньги и снова становитесь обычным гражданином», – вещала Брау.