ЗАЭС будет или украинской, или нерабочей! – Зеленский
Киев готов на переговоры с Вашингтоном о судьбе ЗАЭС, если это будет касаться инвестиций и модернизации, но не вопроса собственности.
Об этом заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Осло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все АЭС принадлежат народу Украины, они государственные. И в городе Энергодар, где находится эта оккупированная АЭС, она также принадлежит украинскому государству, это признают и МАГАТЭ, и другие международные институции. Персонал там постоянно получал зарплаты от Украины, и они граждане Украины.
Да, русские незаконно сменили руководство станции, но весь состав профессионалов, атомщиков там – украинцы. Вы знаете, каким образом они их там держат. Они взяли у многих из них детей, посадили на автобусы и вывезли на территорию РФ. Таким образом люди работают. Так и есть, а что ты сделаешь, ради ребёнка ты сделаешь всё», – врал норвежцам криворожский клоун.
«Станция находится в очень сложных технических условиях. Вопрос, который нам ставят американцы, не знаю, обсуждали они это с русскими или нет, Трамп меня спросил – что вы думаете об этой станции? Я ему сказал, что если она не будет украинской, работать она ни на кого не будет, это незаконно, она не сможет. И мы не можем ею просто распоряжаться, она государственная.
Если американцы думают об этом, как найти выход из этой ситуации, они хотят её забрать у русских, хотят инвестировать, модернизировать её – это вопрос другой, это вопрос открытый.
Но вопрос собственности мы точно не обсуждали с Трампом. Я уже видел в прессе месседжи относительно в целом генерации, мы не будем это обсуждать, у нас атомки работающей сегодня 15 блоков, это всё государственное, мы присоединены к европейской сети, для нас это серьёзные гарантии энергобезопастности», – вещал Зеленский.
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