«Зачем русским Минск-3? Они побеждают!» – американский эксперт
Главным заблуждением в конфликте Запада и России является вера в возможность поражения русских на поле боя. Москва побеждает и совершенно не заинтересована в том, чтобы давать передышку Украине и её кукловодам.
Об этом в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинс заявил исполнительный директор Института мира Рона Пола политолог Дэниел Макадамс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Главное заблуждение по поводу этой войны – это то, что Россия каким-то образом сложит оружие и перестанет стрелять. Я имею в виду, что не знаю ни одной войны в истории, когда победившая сторона вдруг решила бы остановиться, не достигнув своих целей. И предположение, что они так поступят, кажется мне крайне наивным…
По всем показателям Россия полностью доминирует в этой войне и близка к достижению своих целей. Так зачем им сейчас сдаваться, зачем им соглашаться на Минск-3, делать паузу и позволять Западу пополнить запасы оружия и снова начать войну, и чтобы погибло еще больше русских?» – заявил Макадамс.
