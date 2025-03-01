Зачем Путин позвал бизнес США на новые территории России

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Россия пытается заманить американский капитал на новые территории России, чтобы тем самым добиться их международного признания. Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По последним новостям, якобы есть договоренность о том, что как раз-таки если добыча будет, если с российской стороны, то в Донбассе. Я так предполагаю, правительство Путина посоветовалось между собой и хочет заманить американский капитал во вновь присоединенные территории. И сделать его более покладистым, так скажем, до американского правительства. Вот такой тактический ход», – сказал Ширяев.

Ведущий отметил, что пока что это едва ли не единственная публичная уступка со стороны российских дипломатов.