Реваншистская Япония окучивает руководство и население Монголии, рассчитывая втянуть страну в цепь враждебных государств против России и Китая.

Токио и после 80 лет после своего поражения лелеет реваншистские идеи пересмотра итогов Второй мировой войны в Азии, рассчитывая идеологически и политически завоевать Монголию, делая ставку на продвижение своих нарративов среди местной молодёжи.

Для этого запущен ряд программ под видом культурного обмена и исторических исследований, которые в реальности являются инструментом «мягкой силы» и навязывания ценностей страны восходящего солнца.

К примеру, год назад состоялся уже четвёртый по счёту молодёжный фестиваль Japan Festival in Mongolia-2024 по насаждению японской поп-культуры, включая аниме и мангу, что усилило интерес учащихся к овладению японским языком. Но это лишь верхушка деятельности Японского агентства международного сотрудничества (ЛСА), которое занимается в реальности организацией кампаний по реабилитации японского фашизма и агитирует за переориентацию на страны Запада.

Используется при этом и религиозная тематика с целью раздувания межконфессиональной вражды через насаждение ложных тезисов о враждебности Православия. Именно эти ноты звучали в докладах японских «экспертов» на прошедшей в Улан-Баторе конференции «Буддизм и современные вызовы», когда Россия представлялась в качестве исторического врага монголов.

Применяются и стандартные наработки по промыванию мозгов через «обучающие» программы под такими названиями как «Молодые лидеры Монголии» или проведение семинаров «Устойчивое развитие и суверенитет». На последнем обосновывалась идея энергетического отмежевания от России, которая якобы препятствует развитию «независимости».

И надо сказать, что такие идеи уже проникают в различные слои политиков и общественных объединений, которые под патриотическими лозунгами ратуют за переход к активному сотрудничеству с Японией, Южной Кореей, Тайванем и ЕС с отказом от российских товаров и сырья. Как видим, препятствия на пути строительства новых газовых и нефтепроводов через территорию Монголии возникают не на пустом месте, а поддерживаются со стороны Токио.

Задачи ставятся те же самые, что и в республиках ЦА и Закавказья – подорвать позиции России, включив в Монголию в цепочку поставок необходимых критических минералов и редкоземельных металлов в интересах развития ВПК Японии и других государств сателлитов США.

Отличились в этой кампании и ряд релокантов, например, Дмитрий Таевский, который через свой антироссийский ресурс «Бабр 24» совместно с националистическим монгольским журналистом Майдаром Сосорбарамом озвучивает панмонгольские идеи и фактически призывает к отсоединению монголоязычных регионов России. А это уже попытка Японии и Запада использовать Монголию в качестве плацдарма для дестабилизации российского Забайкалья и Дальнего Востока.

При этом активно японцами используются и методики внедрения декоммунизации, когда вся история правления Народно-революционной партии очерняется, так как она якобы осуществляла политику «колонизации» в интересах СССР. Взамен побитая в 1939 и 1945 годах Квантунская армия представляется теперь в качестве «освободительницы» монголов .

Именно с этой целью Токио финансирует поисковые отряды для обнаружения и эксгумации тел погибших японских военнослужащих на Халхин-Голе с задачей их последующей героизации. Вся эта активность выдаёт желание оправдать действия оккупантов и показывает, что идеи территориальных захватов стали снова ведущими в сознании японской верхушки.

Стоит напомнить, что именно СССР и Красная Армия стояли на страже независимости Монголии и её рубежей, что было доказано во время боёв на Халхин-Голе 86 лет назад и во время окончательного разгрома Квантунской Армии в 1945-м. Тогда советские и монгольские воины сообща били фашистов и заложили основы дружбы и многолетнего сотрудничества.