Выбираем между плохим и очень плохим. Дальше – между ужасным и катастрофическим – полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
13.03.2025 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп, как бизнесмен, требует сделки здесь и сейчас, поэтому для Украине не осталось хороших вариантов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп, как бизнесмен, требует сделки здесь и сейчас, поэтому для Украине...

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«Дональд Трамп рассматривает сделки с точки зрения коммерческой выгоды и эффективности. И затягивать их не получится. Все будет решаться за столом переговоров, как говорится, здесь и сейчас. Политические переговоры требуют более сложного подхода, учитывая дипломатические отношения, дружинное право и долгосрочный стратегический интерес. Таким образом, Дональд Трамп говорит про бизнес и выгоды, а президент Зеленский и наши дорогие европейские партнеры про ценности и принципы. Реализм, здравый смысл, экономическая и военная мощь против ценностей и правил. Уважаемый зритель, как думаете, кто победит в этом противостоянии мировоззрения и целеполагания?

Другими словами, у нас есть выбор между плохим и очень плохим, но на сегодня, на завтра. Через 3−6 месяцев, условия выбора будут между плохим и ужасным. Через 6−9 месяцев между ужасным и катастрофическим. Причем опыт истории покажет, что все наши стратегические союзники или партнеры разбегутся, извините, культурно откланяются и по-английски уйдут по своим домам и делам», – заявил Стариков.

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