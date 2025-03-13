Выбираем между плохим и очень плохим. Дальше – между ужасным и катастрофическим – полковник СБУ

Президент США Дональд Трамп, как бизнесмен, требует сделки здесь и сейчас, поэтому для Украине не осталось хороших вариантов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама