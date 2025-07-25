«Втянет нас в войну»: европейский премьер хоронит мечты Украины о членстве в ЕС

Игорь Шкапа.  
25.07.2025 15:15
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Война, Дзен, ЕС, Политика


Украина представляет опасность для Европы, а потому ей нельзя позволить стать членом ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Украина представляет опасность для Европы, а потому ей нельзя позволить стать членом ЕС. Об...

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«В фундаментальных интересах Венгрии сохранить свою позицию неприятия членства Украины в ЕС», – подчеркнул политик.

Глава правительства Венгрии предлагает вместо членства заключить с Украиной стратегическое соглашение на основе договора.

«Членство Украины в ЕС неприемлемо для Венгрии, потому что, приняв Украину, мы примем войну и станем полем боя…. Принятие страны, находящейся в состоянии войны, в Европейский Союз означает, что мы объявили войну, и это окажет наибольшее географическое влияние на регион, соседствующий с воюющим государством-членом ЕС», – добавил Орбан.

Он считает, что это «разрушит Венгрию».

«Многие венгры погибнут, нашу молодёжь заберут, мы окажемся втянутыми в войну, пострадаем от ужасных разрушений, а наша экономика будет лежать в руинах», – опасается премьер.

Кроме того, было сказано, что Украина «Украина высказывает очень серьёзные угрозы в адрес Венгрии».

«Когда нужно, я отпускаю это, когда нужно, я отношусь к этому серьёзно, когда нужно, я заказываю контрмеры со стороны спецслужб и правоохранительных органов, таким образом, мы даем соответствующий ответ, даже если не делаем из этого большого события», – заявил Орбан.

При это он добавил, что «украинцы все активнее участвуют в венгерской политике, СМИ и мире экспертов, поэтому мы должны защищать себя».

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