Дроны российского подразделения «Рубикон» стали самым настоящим кошмаром для ВСУ на Добропольском направлении, где продолжаются бои в районе российского прорыва.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет антироссийский пропагандистский портал «Украинская правда», подготовивший материал на основе бесед с представителями ВСУ, воюющими на этом направлении.

Отмечается, что именно «Рубикон» не дает срезать выступ, поскольку его БПЛА перекрывают и контролируют пути обеспечения.

«Российское подразделение «Рубикон» прицельно работает по украинской логистике на 15-20+ километров, сбивает «крылья», ведущие разведку на дальних рубежах, и тяжелые бомберы, которые на позиции забрасывают БК и провизию. Во время подготовки этого текста мы говорили с подразделением, у которого русские в определенный момент выбили все тяжелые бомберы – а за одну ночь им нужно совершить около 20 вылетов только на сбросы провизии и БК. Смежники не всегда соглашаются взять эту функцию на себя, ведь они во-первых рискуют потерять свой бомбер, а во-вторых, не заработают за эту работу Е-балы», – описывает ситуацию издание.

Один из украинских дронщиков делится «своей болью», отмечая, что «отработать по «рубиконщику» – мечта каждого пилота».

«Да, к нам заходят штурмовые подразделения. Идея классная, но никто ничего не делает с «Рубиконом». Пехота идет пешком, потому что на технике не заехать, но потом у нее нет нормальной поддержки с дронов, потому что дронщики не могут достаточно близко подъехать, не могут подвезти топливо. Хлопцы, с 79-ки, которые зашли к нам, говорят, что здесь хуже, чем на Курщине», – жалуется УП офицер в одной из бригад морской пехоты, действующей на Покровском и Добропольском направлениях.

Досталось от него и командующему силами беспилотных систем Роберту Бровди («Мадьяр»), который внедрил систему так называемых е-балов – они даются за поражение личного состава ВС РФ.