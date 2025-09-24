ВСУшники чехвостят «Мадьяра» и не знаю, что делать с «Рубиконом»

Дроны российского подразделения «Рубикон» стали самым настоящим кошмаром для ВСУ на Добропольском направлении, где продолжаются бои в районе российского прорыва.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет антироссийский пропагандистский портал «Украинская правда», подготовивший материал на основе бесед с представителями ВСУ, воюющими на этом направлении.

Отмечается, что именно «Рубикон» не дает срезать выступ, поскольку его БПЛА перекрывают и контролируют пути обеспечения.

«Российское подразделение «Рубикон» прицельно работает по украинской логистике на 15-20+ километров, сбивает «крылья», ведущие разведку на дальних рубежах, и тяжелые бомберы, которые на позиции забрасывают БК и провизию. Во время подготовки этого текста мы говорили с подразделением, у которого русские в определенный момент выбили все тяжелые бомберы – а за одну ночь им нужно совершить около 20 вылетов только на сбросы провизии и БК. Смежники не всегда соглашаются взять эту функцию на себя, ведь они во-первых рискуют потерять свой бомбер, а во-вторых, не заработают за эту работу Е-балы», – описывает ситуацию издание.

Один из украинских дронщиков делится «своей болью», отмечая, что «отработать по «рубиконщику» – мечта каждого пилота».

«Да, к нам заходят штурмовые подразделения. Идея классная, но никто ничего не делает с «Рубиконом». Пехота идет пешком, потому что на технике не заехать, но потом у нее нет нормальной поддержки с дронов, потому что дронщики не могут достаточно близко подъехать, не могут подвезти топливо. Хлопцы, с 79-ки, которые зашли к нам, говорят, что здесь хуже, чем на Курщине», – жалуется УП офицер в одной из бригад морской пехоты, действующей на Покровском и Добропольском направлениях.

Досталось от него и командующему силами беспилотных систем Роберту Бровди («Мадьяр»), который внедрил систему так называемых е-балов – они даются за поражение личного состава ВС РФ.

«Нам нужны подразделения Сил беспилотных систем, которые будут не е*ликов щелкать на передней линии, а заниматься пи*арскими пилотами. Нам нужны подразделения на уровне корпуса, которые отдельно будут работать по крыльям, по логистическим путям, по целым краям.

Но никто этого не делает, потому что это тяжело, потому что РЭБы и так далее. Проще пиариться и набирать е-балы. Мы не решаем ключевую проблему, понимаете? Мы понимали, что Покровск и Мирноград будут в окружении, но не знали, что в дроновом», – сквозь злобу и возмущение говорит укро-офицер.

