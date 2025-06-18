«Впечатление, что мы не в Европарламенте, а в Пентагоне!» – австрийский депутат призвал брать пример с Орбана

Евросоюз должен обсуждать разногласия с разными сторонами, а не постоянно пытаться ввязываться в войны.

Об этом в Европарламенте заявил депутат от Австрии Харальд Вилимский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда вы слушаете, что здесь говорят, у вас может сложиться впечатление, что вы находитесь в Пентагоне, а не в Европарламенте. Евросоюз был основан на принципах мира – это не военный союз! И, по крайней мере, у нас есть премьер-министр, который говорит, что не хочет вкладывать все эти деньги в НАТО, а хочет вкладывать их в больницы, школы и дороги.

Премьер-министр Орбан говорит то же самое. Он не хочет поддерживать идею постоянного увеличения военных расходов и санкций. Мне интересно, что делает Евросоюз на саммите с НАТО?», – обратился австриец к коллегам по ЕП.