«Вопрос триллионов долларов» – американский дипломат придумала, как втянуть США обратно в войну

Максим Столяров.  
22.05.2025 18:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Сюжет дня, Украина


Чтобы не потерять огромную прибыль на европейском континенте, США должны вернуться к активной поддержке Украины – и усилить давление на Россию.

Об этом в интервью каналу «CNN» заявила отъявленная русофобка и байденовская коррупционерка, бывший посол США на Украине Бриджит Бринк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы не потерять огромную прибыль на европейском континенте, США должны вернуться к активной поддержке...

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«Для прекращения войны, что мы должны сделать как администрация, так это ввести больше санкций. Европейцы только что ужесточили санкции, особенно в энергетическом секторе. А нефть и продажи нефтепродуктов – это большая часть финансирования военной машины.

Мы немного это сделали при предыдущей администрации, но могли бы сделать гораздо больше. Кроме того, есть другие виды санкций в банковском секторе и другие меры, которые мы могли бы принять, чтобы оказать большее давление на Россию.

Я также считаю, что нам нужно получить доступ к 300 миллиардам долларов российских активов. Эти деньги можно использовать для закупки оружия в США, которое могло бы пополнить нашу собственную оборонную промышленность, а также помочь Украине стать сильнее в противостоянии с Россией», – рассуждала Бринк.

Дипломат даже не пыталась скрыть, что причина этой войны – в огромных деньгах, которые надеются получить западные политики.

«Я думаю, что у Путина проблемы. Экономика в упадке. И поэтому мы должны удвоить усилия, чтобы усложнить ведение этой войны, чтобы ослабить военную машину Путина.

Европа – наш крупнейший торговый партнер. Это торговля на 6 триллионов долларов, которая обеспечивает работой 16 миллионов человек по обе стороны Атлантики. Это очень важно для США, а цель Путина – разрушить эти отношения и разделить Европу, а также отделить Европу от нас», – вещала американка.

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