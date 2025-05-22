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Чтобы не потерять огромную прибыль на европейском континенте, США должны вернуться к активной поддержке Украины – и усилить давление на Россию.

Об этом в интервью каналу «CNN» заявила отъявленная русофобка и байденовская коррупционерка, бывший посол США на Украине Бриджит Бринк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для прекращения войны, что мы должны сделать как администрация, так это ввести больше санкций. Европейцы только что ужесточили санкции, особенно в энергетическом секторе. А нефть и продажи нефтепродуктов – это большая часть финансирования военной машины. Мы немного это сделали при предыдущей администрации, но могли бы сделать гораздо больше. Кроме того, есть другие виды санкций в банковском секторе и другие меры, которые мы могли бы принять, чтобы оказать большее давление на Россию. Я также считаю, что нам нужно получить доступ к 300 миллиардам долларов российских активов. Эти деньги можно использовать для закупки оружия в США, которое могло бы пополнить нашу собственную оборонную промышленность, а также помочь Украине стать сильнее в противостоянии с Россией», – рассуждала Бринк.

Дипломат даже не пыталась скрыть, что причина этой войны – в огромных деньгах, которые надеются получить западные политики.