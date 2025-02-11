«Вопрос территорий решится исключительно силой – в соответствующий час» – экс-гауляйтер Тука

Вадим Москаленко.  
11.02.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 407
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


За столом переговоров могут решаться такие вопросы, как перспектива членства Украины в НАТО, но никак не территориальные разногласия.

Об этом на канале «Думай…Те!» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За столом переговоров могут решаться такие вопросы, как перспектива членства Украины в НАТО, но...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Не думаю, что в ближайшие сто лет на Украине найдётся политик, который возьмёт на себя ответственность и официально откажется от наших законных территорий. Поэтому, какими бы ни были условия прекращения огня, Украина не откажется от тезиса о возвращении контроля над своей территорией.

Поспешно принятые изменения в Конституцию, согласно которым эта сволота включила в территории РФ пять областей Украины, включая Крым, остаются неизменными.

И я не представляю за три года этой антиукраинской истерии, которая царит в российском обществе, чтобы нашёлся в России какой-то  Путин или заместитель, или кто-нибудь вообще, который скажет, что мы согласны не брать под контроль, с их точки зрения, их территории», – рассуждал Тука.

«Поэтому условий для устойчивого мира на сегодняшний день просто не существует. Для того, чтобы хотя бы начать говорить об устойчивом мире, нужно, чтобы или одна из сторон отказалась от претензий на определённые территории, или другая.

Я не могу себе представить, что какая-то из сторон на это согласится. Можно обсуждать, например, членство Украины в НАТО, это политические вопросы. Но вопросы территориальные остаются нерешёнными, и они будут решены исключительно силой. Тогда, когда наступит соответствующий час», – добавил бандеровец.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить