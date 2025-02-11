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За столом переговоров могут решаться такие вопросы, как перспектива членства Украины в НАТО, но никак не территориальные разногласия.

Об этом на канале «Думай…Те!» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не думаю, что в ближайшие сто лет на Украине найдётся политик, который возьмёт на себя ответственность и официально откажется от наших законных территорий. Поэтому, какими бы ни были условия прекращения огня, Украина не откажется от тезиса о возвращении контроля над своей территорией. Поспешно принятые изменения в Конституцию, согласно которым эта сволота включила в территории РФ пять областей Украины, включая Крым, остаются неизменными. И я не представляю за три года этой антиукраинской истерии, которая царит в российском обществе, чтобы нашёлся в России какой-то Путин или заместитель, или кто-нибудь вообще, который скажет, что мы согласны не брать под контроль, с их точки зрения, их территории», – рассуждал Тука.