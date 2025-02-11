«Вопрос территорий решится исключительно силой – в соответствующий час» – экс-гауляйтер Тука
За столом переговоров могут решаться такие вопросы, как перспектива членства Украины в НАТО, но никак не территориальные разногласия.
Об этом на канале «Думай…Те!» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не думаю, что в ближайшие сто лет на Украине найдётся политик, который возьмёт на себя ответственность и официально откажется от наших законных территорий. Поэтому, какими бы ни были условия прекращения огня, Украина не откажется от тезиса о возвращении контроля над своей территорией.
Поспешно принятые изменения в Конституцию, согласно которым эта сволота включила в территории РФ пять областей Украины, включая Крым, остаются неизменными.
И я не представляю за три года этой антиукраинской истерии, которая царит в российском обществе, чтобы нашёлся в России какой-то Путин или заместитель, или кто-нибудь вообще, который скажет, что мы согласны не брать под контроль, с их точки зрения, их территории», – рассуждал Тука.
«Поэтому условий для устойчивого мира на сегодняшний день просто не существует. Для того, чтобы хотя бы начать говорить об устойчивом мире, нужно, чтобы или одна из сторон отказалась от претензий на определённые территории, или другая.
Я не могу себе представить, что какая-то из сторон на это согласится. Можно обсуждать, например, членство Украины в НАТО, это политические вопросы. Но вопросы территориальные остаются нерешёнными, и они будут решены исключительно силой. Тогда, когда наступит соответствующий час», – добавил бандеровец.
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