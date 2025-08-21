Война уже выиграна Россией: ни США, ни союзники не в силах вытеснить её — американский полковник

Анатолий Лапин.  
21.08.2025 18:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 248
 
Украинцам промыли мозги, внушив им, что границы их страны — это что-то неизменное. На самом деле, они были созданы искусственно – и не соответствуют ни истории, ни этническому составу.

Об этом в эфире видеоблога «Cyrus Janssen»заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я уверен, что президент Трамп это прекрасно понимает — эту войну выиграет Россия, она уже выиграна на поле боя, так что в конечном итоге они будут диктовать исход.

Он пытается сказать Зеленскому, что это пустая трата времени, и пытается сказать другим европейским лидерам, которые там были, что пора смириться с реальностью.

Все определяется наличием военной силы на местах, эта военная сила настолько существенна, что ни США, ни их союзники не могут ее вытеснить.

Кроме того, никто из нас в США и никто из европейцев, насколько мне известно, не заинтересован в войне с Россией», — заключил Макгрегор.

