Власти Литвы стали привлекать к службе воевавших на Украине наемников

В Литве официальные власти стали лучше относиться к воевавшим на Украине наемникам.

Об этом в эфире видеоблога «Delfi Литва» заявил боевик признанного экстремистским «Белорусского добровольческого корпуса», литовец Эрнестас Ругинис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ругиниса, при поступлении на контракт в литовскую армию учитывается опыт участия в боевых действиях на Украине и «заслуги».

«Сейчас уже вроде бы Литве с этим в плане получше, потому что и Союз стрелков [литовская националистическая организация, сформированная по принципу теробороны] уже интересуется нами. То есть со многими литовцами работают в плане инструктажа, учения, армия тоже постепенно начинает интересоваться.

Знаю, что вышел указ главнокомандующего. То есть все литовцы, которые воевали в Украине, наши награды, документы имеют вес. При поступлении на службу контрактную, уже в этом плане все лучше и лучше. Нас замечают, и мы не являемся, так сказать, изгоями об