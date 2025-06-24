Власти Литвы стали привлекать к службе воевавших на Украине наемников

Анатолий Лапин.  
24.06.2025 14:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Литва, Украина


В Литве официальные власти стали лучше относиться к воевавшим на Украине наемникам.

Об этом в эфире видеоблога «Delfi Литва» заявил боевик признанного экстремистским «Белорусского добровольческого корпуса», литовец Эрнестас Ругинис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Литве официальные власти стали лучше относиться к воевавшим на Украине наемникам. Об этом...

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По словам Ругиниса, при поступлении на контракт в литовскую армию учитывается опыт участия в боевых действиях на Украине и «заслуги».

«Сейчас уже вроде бы Литве с этим в плане получше, потому что и Союз стрелков [литовская националистическая организация, сформированная по принципу теробороны] уже интересуется нами. То есть со многими литовцами работают в плане инструктажа, учения, армия тоже постепенно начинает интересоваться.

Знаю, что вышел указ главнокомандующего. То есть все литовцы, которые воевали в Украине, наши награды, документы имеют вес. При поступлении на службу контрактную, уже в этом плане все лучше и лучше. Нас замечают, и мы не являемся, так сказать, изгоями об

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