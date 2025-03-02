Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Берлине прошла акция российской эмигрантской оппозиции против сделки по Украине, которую хочет заключить президент США Дональд Трамп.

«Война должна закончиться справедливым миром и Путиным за решеткой в трибунале», – заявил иноагент Илья Яшин, выступая на митинге у Бранденбургских ворот.

Примечательно, что оптимистичная вдова-экстремистка Юлия Навальная об Украине вообще не вспомнила. Ей было некогда. После акции она срочно убежала в сопровождении охраны к мерседесу S-класса.

С народом честно пребывала другая экстремистка-навальнистка Мария Певчих, которая ранее брезгливо сторонилась подобных акций. Ее на митинге журили за это.

Но украшением мероприятия служили не женщины, а беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, вышагивавший в длинной юбке, красном пальто с огромной бутоньеркой и украинским флагом и широкополой войлочной шляпе.

Укрфлагов было не меньше, чем российских. На этом фоне экзотично выглядел находящийся в федеральном розыске экстремист Василий Крюков, вышедший с черно-бело-желтой «имперкой». Видимо, для таких, как он, украинские беженцы провели свой альтернативный пикет под лозунгом «Нам нужна Россия не без Путина, а без русских».

«Собралось несколько сотен. Их все меньше, потому что Трамп остановил же финансирование по линии USAID. Поэтому деньги на командировки им срезали. Но команды публично ругать Трампа ещё поступило. Поэтому ругают Путина и сильно хвалят Зеленского. Стыдно за них. Какой позор…», – написал политолог Сергей Марков.

Действительно, даже либеральным СМИ-иноагентам пришлось корректировать свои репортажи, в которых они сначала обозначили численность марша в 3,5 тыс человек. Снимки с дронов показали, что толпа собралась довольно жидкая – 250-500 чел.

Организаторы, видимо, прекрасно понимали, что собрать много сторонников им не удастся, и поэтому решили подстраховаться и пригласить на акцию запрещенную в РФ террористическую организацию РДК. Нацисты выставили довольно значительную колонну.

Они взяли с собой пустые стеклянные бутылки и раздавали стилизованные листовки с призывом к эмигрантам вступать в свои ряды, в которых обыгрывается нацистская символика «1488». На вопрос, зачем нужны пустые бутылки, один из организаторов колонны ответил: «Людям иногда хочется пить». При этом рдкашники проявляли агрессию в отношении либералов с российскими флагами, которые благоразумно держались подальше от нацистов.

«На марше российской оппозиции (с риторикой про то, что российское государство – это фашистский режим) русские неонацисты из РДК маршируют по Берлину, еще и раздают листовки с зашифрованным под «1488» неонацистским приветствием. А никто в Европе и не против», – возмущается гражданка Израиля блогерша Ксения Собчак.