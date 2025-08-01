В случае передачи Украине «Томагавков» или прямого удара странами НАТО по Москве, Россия способна разрушить всю британскую инфраструктуру всего двумя ракетами.

Об этом в интервью каналу «Союзное вече» заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Британцы всполошились и стали предпринимать некие действия. Но паника – сестра террора, есть такая пословица древняя, сначала они впали в панику, потом они решили заняться террором. Трамп из своей шотландской резиденции с неким 10-дневным сроком.

Причем я действительно говорю, что все в панике, включая престарелого Трампа, ибо Трамп стал параллельно комментировать сам свое заявление, что, дескать, на Москву, мол, никакие санкции уже не подействуют, но тем не менее сокращают срок до 10 дней, возникает вопрос, а если не подействуют, какой смысл сокращать срок?

И одновременно с этим британцы делают совершенно самоубийственное заявление насчет «Томагавков».

Вы знаете, я не милитарист, но если рассчитать возможности «Сармата», то даже с классическим боевым блоком, я даже не говорю об «Авангарде», два таких «Сармата» способны полностью разрушить инфраструктуру всей Великобритании, кроме Шотландии. Поэтому некоторые, скажем так, записные старики от оборонного ведомства стали называть с некоторых пор Англию «островом двух ракет». Вот такой здоровый армейский юмор», – сказал Артамонов.