Массовое использование иностранных языков на территории Украины якобы угрожает национальной безопасности этой страны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Защита языка – это защита нас самих. Та ракета, которая прилетит вот в меня, в вас, и сегодня они повторили это, и будут повторять, она будет лететь туда, где еще остался другой язык. Причем в данном случае русский.

А кто сказал, что это не будет завтра другой язык? Например, венгерский. Сколько условий мы уже выполнили, сколько всего делаем, а оно все ровно там летит. И еще не факт, что венгры подводили танки накануне вторжения под нашу границу просто так. Это еще надо разобраться», – сказал Чалый.