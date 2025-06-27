В Киеве венгерский язык объявлен угрозой

Вадим Москаленко.  
27.06.2025 15:57
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Дзен, Мова, Украина


Массовое использование иностранных языков на территории Украины якобы угрожает национальной безопасности этой страны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Массовое использование иностранных языков на территории Украины якобы угрожает национальной безопасности этой страны. Об...

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«Защита языка – это защита нас самих. Та ракета, которая прилетит вот в меня, в вас, и сегодня они повторили это, и будут повторять, она будет лететь туда, где еще остался другой язык. Причем в данном случае русский.

А кто сказал, что это не будет завтра другой язык? Например, венгерский. Сколько условий мы уже выполнили, сколько всего делаем, а оно все ровно там летит. И еще не факт, что венгры подводили танки накануне вторжения под нашу границу просто так. Это еще надо разобраться», – сказал Чалый.

Он пожаловался, что и другие европейские соседи могут выкатить Киеву языковые претензии.

«Мы идем в Европу. Вчера было принято решение открыть первый кластер переговоров при вступлении в Европейский Союз. Все требования Европейского Союза гарантируют права языков, и там еще будет столько относительно украинского. То есть этот путь в ЕС, он с одной стороны положительный, потому что государственный язык украинский будет тогда среди языков Евросоюза. Но с другой стороны, давление на нас по отношению к другим языкам увеличится.

Поэтому вопрос защиты государственного языка сейчас приобретает еще больший вес не только потому, что Россия атакует», – подытожил дипломат.

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