В Киеве начинают искать ответственных за потерю Крыма
В случае признания Вашингтоном российского Крыма, постмайданные украинские политики могут быть обвинены в потере полуострова.
Об этом в эфире видеоблога «Apasov» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Признание со стороны США Крыма российским действительно может иметь место, и это действительно будет самая серьезная уступка Москве. Эта уступка не тянет за собой требования признать Крым российским для Украины и даже для Европы. Но прекрасно в Европе и Украине понимают, что если признают США, половина стран мира тоже может признать. Как с Косово случилось в свое время.
То есть, начнется процесс, при котором уже повернуть обратно будет невозможно. В обмен на это Москва действительно готова, возможно, уступать неоккупированные территории», – рассуждает Бортник.
«Ну и надо понимать, что вопрос Крыма он еще важен с той точки зрения, что это будет вопрос ответственности. Если США признают Крым российским, то означает все, что украинские элиты делали 10 лет по Крыму – это в лучшем случае гребанная туфта. А в худшем случае это антигосударственная деятельность, направленная на прерывание социальных, культурных, экономических связей с Крымом, которая в финальном итоге привела к его потере.
В зависимости от того, какое будет правительство, такую характеристику будет и давать. И по сравнению с этим попытка судить каких-то людей за Харьковские соглашения с Москвой может быть только первым звоночком для разбора деятельности тех людей, которые перекрывали воду, рубили электроэнергию, проводили какие-то там платформы, вместо того, чтобы реально заниматься Крымом», – добавил политолог.
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