В Киеве начинают искать ответственных за потерю Крыма

В случае признания Вашингтоном российского Крыма, постмайданные украинские политики могут быть обвинены в потере полуострова.

Об этом в эфире видеоблога «Apasov» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Признание со стороны США Крыма российским действительно может иметь место, и это действительно будет самая серьезная уступка Москве. Эта уступка не тянет за собой требования признать Крым российским для Украины и даже для Европы. Но прекрасно в Европе и Украине понимают, что если признают США, половина стран мира тоже может признать. Как с Косово случилось в свое время. То есть, начнется процесс, при котором уже повернуть обратно будет невозможно. В обмен на это Москва действительно готова, возможно, уступать неоккупированные территории», – рассуждает Бортник.