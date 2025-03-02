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На фоне ухудшения американо-украинских отношений, Киеву уже нужно думать над альтернативной ключевым системам вооружений США, а также усиленно работать с оставшимися «друзьями Украины» в Конгрессе.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Альтернативе американской ЗРК средней дальности «Пэтриот» на Западе не существует, – всё, что мы получаем от Европы, это всё равно американские системы на американских лицензиях с американским обслуживанием. Существуют другие ЗРК со значительно более скромными возможностями особенно по перехвату воздушных высокоскоростных целей и баллистических ракет. «Старлинк». Альтернативы не существует, есть другие системы со значительно меньшими возможностями. Это не значит, что связь исчезнет, но возможности станут на порядок меньше. Заменить «Старлинк» нечем. Далее, ракеты «Хаймарс», также производитель один, заменить мы не сможем. Есть заместители, но они не могут сравниться по характеристикам, а, второе, – по количеству. Основное преимущество тех же «Пэтриотов» – это самая распространённая система с наибольшим производством ракет в мире. «Хаймарс» в калибре 227 мм – они в наибольшем объёме производятся также американцами. Точно так же и «Старлинк», – рассказал Бутусов.