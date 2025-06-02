Уже не СВО, пора вводить военное положение, – полковник Баранец
Участившиеся атаки на территорию России, а также диверсии и теракты говорят о том, что боевые действия уже вышли за рамки СВО и пора объявлять хотя бы частичное, но военное положение.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас масштабы диверсии терактов уже расширились до того, что надо стесняться говорить о специальной военной операции. Уважаемые товарищи, уже не специальная военная операция. Надо все-таки не стесняться объявлять хотя бы частичное военное положение.
Вы видите, что либералы говорят: «Да ты что, нашему народу и так тяжело, а тут еще частичное». Люди, враг уже не под окнами вашими, не за дверью, он у вас уже под кроватью. И нам нужно перестраивать систему противодействия.
Если идут взрывы, подрывы, теракты, значит, система защиты России не работает в полной мере. Значит, нужно перестраивать эту систему для того, чтобы она была эффективной», – заявил Баранец.
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