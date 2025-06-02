Уже не СВО, пора вводить военное положение, – полковник Баранец

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Участившиеся атаки на территорию России, а также диверсии и теракты говорят о том, что боевые действия уже вышли за рамки СВО и пора объявлять хотя бы частичное, но военное положение.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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