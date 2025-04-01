Управление похерено, наступление провалено, последняя удача была в 22-м – экс-комбриг ВСУ

Анатолий Лапин.  
01.04.2025 13:43
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


ВСУшников бросают в наступление без подготовки и боевого слаживания генералы из Киева.

Об этом в эфире 5 канала заявил экс-командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУшников бросают в наступление без подготовки и боевого слаживания генералы из Киева. Об этом...

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«Внутренняя политика похерена, внешняя политика похерена, экономика похерена. Война, поле боя наше – мы теряем постоянно территорию. Крайняя наша победа была – это Херсонская операция, потом было бездарное контрнаступление. Как можно наступать, когда ты имеешь группировку в 50 тысяч, которая не прошла бойцового слаживания в реальных боях.

Ну вот, я был командиром батальона, который жил в окопах, в блиндажах, в подвалах, бегал там, контузии, все остальное, прочее, прочее… Ты понимаешь, как это работает. А когда к тебе из Киева приезжает генерал, постоит час над картой, на Херсонском направлении, и он говорит: «Что вы тут вообще 4 месяца делаете? Вот я, великий гений, завтра наступаем». То есть я вышел там в 22, а в 6 я наступаю, какое я там проведу взаимодействие с батальоном своим? И мы наступали. И это у нас сплошь и рядом», – заявил «Купол».

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