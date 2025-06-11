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Закрытие агентства USАID, финансировавшего оранжевые революции по всему миру и работу биолабораторий, подорвало международный авторитет США.

Об этом сенатор-демократ Синтия Шахин заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, одной из самых досадных ошибок администрации Трампа стало закрытие USАID. Не самой организации, а прекращение множества программ иностранной помощи, которые были одним из способов взаимодействия США с остальным миром и позволяли нам поддерживать демократию в разных странах», – причитала она.

Больше всего ее расстраивает возможная ликвидация лабораторий для биотеррора:

«Мы могли следить за глобальными угрозами здоровью и видеть, как они влияют не только на страны Африки и другие регионы мира, но и на нас самих».

«Я считаю, что решение прекратить все эти программы, которые так много значили для людей по всему миру, из-за 1% нашего федерального бюджета – это настоящая потеря американского влияния», – вещала глобалистка-террористка.

Она опасается, что теперь подрывной работой USАID будет заниматься Китай.