Украинский командир: «Главная проблема армии – идиоты и долбо#бы. Процентов 30»

Очень непросто вести боевые действия, когда в стране процветает идиотизм на всех уровнях.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил комполка беспилотных систем ВСУ Кирилл Верес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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У него поинтересовались, какие сейчас проблемы в армии.

«Проблема долбо..бы, доклад закончил. Ни для медиа, ни для красного словца. Я до сих пор считаю, что мы – наибольший наш враг, наш идиотизм на всех, б..дь, уровнях. Нельзя сказать, что только в Верховной раде всё х..ёво, а внизу у нас всё ох..енно? Долбо..бы на всех уровнях. Что с этим делать? Не знаю, жизнь – боль. Нужно подразделение, по сбору долбо…бов, не ликвидации, а сбору. Как-то отбирать их, обучать, я не знаю…

Не про всех, но у нас сейчас 150 бригад, 160? Хорошо, это сто комбригов, у каждого по шесть комбатов. Ого! Думаете, все умные? Думаю, процентов 30 даже до середины не дотягивают. Грубее: процентов 30 – идиотов, прямо идиотов. Официально могу это заявить», – пожаловался украинский командир.