Украинские наци обещают готовиться к войне во время перемирия
Если на Украине будет достигнут мир, подразделения националистов будут готовиться к новой войне и привлекать молодежь.
Об этом в эфире телеканала «Днепр» заявил рекрутер неонацистской 3 ОШБр ВСУ, созданной на базе запрещенного в России экстремистского «Азова», Геннадий Поляков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если расценивать гипотетическое перемирие как плацдарм для какой-то подготовки, я также не тешусь иллюзиями, что это будет сделано на государственном уровне, но, опять же, опыт нашего подразделения, который формировался еще с начала формирования «Азов» и все эти времена сведения-разведения войск, и условных «Минских договоренностей», перемирия, мы продолжали готовиться. Те, кто воевали, продолжали совершенствоваться, те, кто не воевали, приобщались к рядам войск, и вместе с теми, кто имел опыт, готовились к этой войне. Сказать, что, если будет перемирие, к нам пойдет большое количество людей, – на самом деле пассионарная часть общества уже воюет.
И есть надежда на то, что только подрастут те малые, которые заряжены, мотивированы и будут способны брать оружие в руки. Хотелось бы верить в то, что какие-то изменения произойдут в государственной политике, что будут вложены деньги в развитие военно-промышленной отрасли и в принципе в Вооруженных сил Украины. Увидим, но опять же, ни от кого ничего не ожидаем, делаем сами, значит будем сплачиваться, совершенствоваться и будем готовы к новой войне», – заявил Поляков.
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