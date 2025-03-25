Если на Украине будет достигнут мир, подразделения националистов будут готовиться к новой войне и привлекать молодежь.

Об этом в эфире телеканала «Днепр» заявил рекрутер неонацистской 3 ОШБр ВСУ, созданной на базе запрещенного в России экстремистского «Азова», Геннадий Поляков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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