Украинские эксперты пророчат стране новые социальные потрясения

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Тенденция развития событий на Украине говорит о том, что здесь формируется автократическая власть, что в будущем приведет к новым социальным потрясениям.

Об этом в эфире видеоблога Daily Europe заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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