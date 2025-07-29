Украинские дроны ударили по железнодорожной и энергетической инфраструктуре России

Олег Крацов.  
29.07.2025 08:38
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Начиная со вчерашнего вечера, украинские дроны атаковали Россию беспилотниками.

Так, поздно вечером был нанесен массированный удар по Донецку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Начиная со вчерашнего вечера, украинские дроны атаковали Россию беспилотниками. Так, поздно вечером был нанесен...

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В столице ДНР звучали многочисленные взрывы, один из дронов попал в жилой дом. Кроме того, противнику удалось поразить  одну их электроподстанций. В результате, около 150 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке и Ясниватой остались без света, сообщили в «Донецкэнерго».

Ночью налет продолжился. По данным МО РФ, было зафиксировано 74 вражеских БПЛА над территорией Брянской, Смоленской, Ростовской, Калужской и Ленинградской областями.

По предварительным данным, наибольший ущерб нанесен Ростовской области. По словам, врио главы региона Юрия Слюсаря, атака дронов отражалась в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

«В Каменском микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, к месту возгорания выехали оперативные службы. В Сальске по улице Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла. Возгорание произошло на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники. На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель», – проинформировал Слусарь.

По его словам, в Орловском районе «из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция».

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