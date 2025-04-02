Возможно, ниличие среди украинских нацистских батальонов множества селян отчасти объясняет ту непонятную жестокость и садизм, с которым бандеровцы в 2014 году расправлялись над своими жертвами.

Об этом в интервью российскому публицисту и блогеру Дмитрию Пучкову заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже откровенные отбросы из РОА, я что-то не слышал, чтобы они в каком-то 1944 году из младенцев делали гирлянды на ёлочку или подбрасывали младенцев и на штыки их накалывали, а вот про бандеровцев я такое слышал. И когда в 2014 году в Мариуполе я работал и столкнулся с добробатами, я увидел, что да, вот люди, которые могут это делать, они могут, ради удовольствия, ребёнка подбросить и на штык автоматный его нанизать, чтобы просто посмотреть, а как это. И будут смеяться. Я не знаю – это в генах такое?..», – сказал Прозоров.

Пучков как бывший силовик поделился наблюдением, что обычно городские – это прострелить голову, убить, а если из деревни человек, привыкший, например, к забою скота, то непонятная жестокость – это про них. Прозоров в целом согласился, что на допросах городской мог забить человека, но чтобы издеваться – это скорее про «крестьян».