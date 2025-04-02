Украинские добробаты унаследовали жестокость мясников-бандеровцев – экс-подполковник СБУ
Возможно, ниличие среди украинских нацистских батальонов множества селян отчасти объясняет ту непонятную жестокость и садизм, с которым бандеровцы в 2014 году расправлялись над своими жертвами.
Об этом в интервью российскому публицисту и блогеру Дмитрию Пучкову заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Даже откровенные отбросы из РОА, я что-то не слышал, чтобы они в каком-то 1944 году из младенцев делали гирлянды на ёлочку или подбрасывали младенцев и на штыки их накалывали, а вот про бандеровцев я такое слышал.
И когда в 2014 году в Мариуполе я работал и столкнулся с добробатами, я увидел, что да, вот люди, которые могут это делать, они могут, ради удовольствия, ребёнка подбросить и на штык автоматный его нанизать, чтобы просто посмотреть, а как это. И будут смеяться. Я не знаю – это в генах такое?..», – сказал Прозоров.
Пучков как бывший силовик поделился наблюдением, что обычно городские – это прострелить голову, убить, а если из деревни человек, привыкший, например, к забою скота, то непонятная жестокость – это про них. Прозоров в целом согласился, что на допросах городской мог забить человека, но чтобы издеваться – это скорее про «крестьян».
«Есть такой персонаж Вова Парасюк, прославился во время Майдана, потом стал народным депутатом, я его очень хорошо знаю, он был комвзвода в батальоне «Днепр», и летом 2014 года в зале ожидания мариупольского аэропорта была их «располага».
Он из какой-то забитой деревни с Прикарпатья, там 5 классов образования, не хочу оскорбить деревенских людей, среди них полно умных. И, вот, смотришь, а он мало того, что трус… В нужный момент его нет, а когда всё закончилось [силовая операция], он тут как тут. Зато, когда люди застёгнутые – о, держите его семеро, будет пинать как угодно.
Или девочка задержанная, которую привезли. Это же лето, девочки в лёгких футболках или сарафанчиках, он любил нож взять и водить им по шее, по плечам, под бретельку провести. И смотришь на него, а там аж пот выступает и язык, видно, что аж кайф испытывает. Блин, это такое мерзкое ощущение. Вот откуда они берутся такие? Вылезает такая гниль», – с отвращением вспоминал бывший СБУшник.
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