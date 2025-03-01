Украинская пропаганда: Это Зеленский устроил выволочку Трампу

Михаил Рябов.  
01.03.2025 22:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Владимир Зеленский не мог не устроить перепалку с Дональдом Трампом, поскольку иначе бы по возвращению в Киев его ждало возмущение украинцев.

Об этом заявил обслуживающий президентский офис украинский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский не мог не устроить перепалку с Дональдом Трампом, поскольку иначе бы по...

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«Они, возможно, планировали показать – они боссы, к ним приехал зависимый от них государственный деятель. И надо было показать, как они руководят, давая указания Зеленскому, что он должен прекратить огонь… Была попытка показать, кто босс, а кто должен, открыв рот, внимать, что скажут боссы. Сама форма была унизительной для Украины. Если бы Зеленский это молча проглотил, то потом бы получил на орехи уже от украинцев», – сказал Фесенко.

«Обидно, меня приводит в бешенство, что вся та сволочь… Типа Медведева и всех этих гадов… Для них это счастье… Медведев сказал, что Трамп устроил Зеленскому лютую выволочку», – пожаловалась ведущая эфира Наталь Влащенко.

«Ну, тут еще вопрос, кто кому устроил», – включил антикризисную заготовку Фесенко.

Тем не менее, он признал:

«Последствия могут быть очень серьезными. Ситуация была непрогнозируемая… Взорвалось в самый неподходящий момент».

Фесенко уточнил, что Киев рассчитывает на помощь Европы.

«Когда была пауза почти на полгода с американской военной помощью, тогда нам европейцы очень помогли. И сейчас, думаю, тоже помогут. Тем более, они уже начали обсуждение финансовых механизмов такой помощи… Это случилось в преддверии угроз Трампа в адрес Европы по поводу начала торговой войны», – сказал он.

«Скорее всего, на встрече 2 марта в Лондоне, а потом будет еще саммит в Брюсселе – там будет вырабатываться тактика дальнейшего взаимодействия Украины европейских партнеров… Чтобы не было блокирования поставок оружия хотя бы через Европу», – уточнил Фесенко.

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