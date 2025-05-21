Украина не была и не будет нашим жизненным интересом – полковник Макгрегор
США должны выйти из конфликта на Украине и нормализовать отношения с Россией. Украина на самом деле никогда не была и вряд ли будет сферой жизненных интересов для Штатов, в отличие от России.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Суть в том, и это самое важное, что нужно помнить, я уверен, что кто-то где-то пытался объяснить это президенту, – у нас нет рычагов влияния.
Знаете, все, что мы сделали, было ужасной ошибкой. Мы разрушили отношения с Россией, нам нужно нормализовать отношения с Россией, но для этого нам нужно разорвать связи с украинским режимом, прекратить финансирование и поддержку войны», – призвал он.
«Это должно произойти, мы должны признать, что, в конечном счете, то, что происходит на востоке Украины, – это дело России, а не наше. Это никогда не было для нас жизненно важным стратегическим интересом – и вряд ли станет в ближайшее время… В этой части мира заинтересованы только русские, а не мы, нам это просто не нужно, и я думаю, что президент Трамп это понимает», – заключил Макгрегор.
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