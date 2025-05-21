Украина не была и не будет нашим жизненным интересом – полковник Макгрегор

США должны выйти из конфликта на Украине и нормализовать отношения с Россией. Украина на самом деле никогда не была и вряд ли будет сферой жизненных интересов для Штатов, в отличие от России.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Суть в том, и это самое важное, что нужно помнить, я уверен, что кто-то где-то пытался объяснить это президенту, – у нас нет рычагов влияния. Знаете, все, что мы сделали, было ужасной ошибкой. Мы разрушили отношения с Россией, нам нужно нормализовать отношения с Россией, но для этого нам нужно разорвать связи с украинским режимом, прекратить финансирование и поддержку войны», – призвал он.