У Зеленского уже передумали «разрушать РФ и идти на Москву»
Нынешняя позиция украинского просроченного руководства – добиться прекращения огня. О «марше на Москву» на уровне руководства не говорят с 2023-го года (напомним, тогда Украина провалила попытку контрнаступа, – авт.), но о подписании мирных договоренностей тоже речь не идет – слишком полярны позиции сторон.
Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил обслуживающий Офис президента Украины эксперт Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Точно могу сказать, в Украине сейчас нет стратегии войны до полной победы, до истощения России – нет, стратегия Украины совсем другая. Может быть такая стратегия была в 23 году, и то не весь год, а сейчас очевидно, да, и об этом говорит и Зеленский, война на истощение она в интересах России, а не Украины.
Поэтому позиция достаточно проста и публично заявлена – мы ведем переговоры о прекращении огня, наша задача сейчас выйти на прекращение огня», – убеждал он.
«Почему речь не идет с украинской стороны о том, что надо выходить, вот как вот Россия говорит, на мирное соглашение? Потому что есть понимание, что, к сожалению, договориться о каком-то взаимоприемлемом мирном соглашении будет крайне сложно, а по некоторым вопросам просто невозможно.
Поэтому важно прекратить войну, хотя бы пусть в промежуточной, неустойчивой, наверное, но в форме прекращения огня, чтобы не было войны как таковой.
А параллельно и дальше можно вести мирные переговоры и договариваться по тем вопросам, по которым можно договориться – в этом стратегия Украины. Поэтому Украина не собирается вести войну до уничтожения России», – рассуждал Фесенко.
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