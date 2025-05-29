У Зеленского уже передумали «разрушать РФ и идти на Москву»

Анатолий Лапин.  
29.05.2025 16:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нынешняя позиция украинского просроченного руководства – добиться прекращения огня. О «марше на Москву» на уровне руководства не говорят с 2023-го года (напомним, тогда Украина провалила попытку контрнаступа, – авт.), но о подписании мирных договоренностей тоже речь не идет – слишком полярны позиции сторон.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил обслуживающий Офис президента Украины эксперт Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешняя позиция украинского просроченного руководства – добиться прекращения огня. О «марше на Москву» на...

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«Точно могу сказать, в Украине сейчас нет стратегии войны до полной победы, до истощения России – нет, стратегия Украины совсем другая. Может быть такая стратегия была в 23 году, и то не весь год, а сейчас очевидно, да, и об этом говорит и Зеленский, война на истощение она в интересах России, а не Украины.

Поэтому позиция достаточно проста и публично заявлена – мы ведем переговоры о прекращении огня, наша задача сейчас выйти на прекращение огня», – убеждал он.

«Почему речь не идет с украинской стороны о том, что надо выходить, вот как вот Россия говорит, на мирное соглашение? Потому что есть понимание, что, к сожалению, договориться о каком-то взаимоприемлемом мирном соглашении будет крайне сложно, а по некоторым вопросам просто невозможно.

Поэтому важно прекратить войну, хотя бы пусть в промежуточной, неустойчивой, наверное, но в форме прекращения огня, чтобы не было войны как таковой.

А параллельно и дальше можно вести мирные переговоры и договариваться по тем вопросам, по которым можно договориться – в этом стратегия Украины. Поэтому Украина не собирается вести войну до уничтожения России», – рассуждал Фесенко.

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