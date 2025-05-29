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Нынешняя позиция украинского просроченного руководства – добиться прекращения огня. О «марше на Москву» на уровне руководства не говорят с 2023-го года (напомним, тогда Украина провалила попытку контрнаступа, – авт.), но о подписании мирных договоренностей тоже речь не идет – слишком полярны позиции сторон.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил обслуживающий Офис президента Украины эксперт Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Точно могу сказать, в Украине сейчас нет стратегии войны до полной победы, до истощения России – нет, стратегия Украины совсем другая. Может быть такая стратегия была в 23 году, и то не весь год, а сейчас очевидно, да, и об этом говорит и Зеленский, война на истощение она в интересах России, а не Украины. Поэтому позиция достаточно проста и публично заявлена – мы ведем переговоры о прекращении огня, наша задача сейчас выйти на прекращение огня», – убеждал он.