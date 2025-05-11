«У русских всё по согласию» – украинский гей-пропагандист неожиданно поучил львовских рагулей

Тарас Стрельцов.  
11.05.2025 19:58
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Некогда разделённые народы, как правило, добровольно возвращаются под крыло России.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Некогда разделённые народы, как правило, добровольно возвращаются под крыло России. Об этом в эфире...

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Отвечая на вопрос зрителя, пропагандист без особой комплиментарности, но всё же признал, что российскую власть совершенно некорректно сравнивать с Гитлером, который уничтожил миллионы людей по всему миру.

«А идеологически российский режим вряд ли можно назвать нацистским в полном виде по той простой причине, что он имперский режим. А режим Гитлера был, прежде всего, режимом, основанным на расовой идеологии.

И поэтому, кстати, он не был способен к такому развитию, к которому способен этот режим Путина. Который готов принять в свои лапы каждых, кто готов покориться злу», – с неудовольствием добавил Портников.

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