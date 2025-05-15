Наивно полагать, что ворвавшиеся после распада СССР в российское информационное пространство западные молодёжные каналы ставили перед собой гуманитарные цели.

Об этом в интервью каналу «Разговоры о каждом» заявила известная в конце 90-х как телеведущая MTV Тутта Ларсен, уроженка Донецка, помогающая Донбассу волонтёр Татьяна Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я тогда даже не думала о том, что мы являемся какими-то объектами манипуляции, что мы представляем собой какую-то «мягкую силу». Безусловно, это так и было. Воздействие на менталитет подрастающего поколения, на неокрепшие умы… В начале MTV весь топ-менеджмент был американский и английский. Мы говорили с ними по-английски, никто из них по-русски не понимал. Зачем они приехали, ставить нам, типа, руку, чтобы мы правильно рисовали современную культуру? Не думаю. Думаю, были другие цели и задачи. Ну, не может быть культуры без идеологии никак. Наверное, это тоже был инструмент воздействия на нас», – вспоминает Романенко.

Тем не менее, она подчеркнула, что для неё это было искренним желанием, частью общего мирового культурного пространства.