Тутта Ларсен: MTV-Россия определённо был «мягкой силой» Запада

Сергей Вредников.  
15.05.2025 21:58
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Запад, Культура, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Наивно полагать, что ворвавшиеся после распада СССР в российское информационное пространство западные молодёжные каналы ставили перед собой гуманитарные цели.

Об этом в интервью каналу «Разговоры о каждом» заявила известная в конце 90-х как телеведущая MTV Тутта Ларсен, уроженка Донецка, помогающая Донбассу волонтёр Татьяна Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наивно полагать, что ворвавшиеся после распада СССР в российское информационное пространство западные молодёжные каналы...

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«Я тогда даже не думала о том, что мы являемся какими-то объектами манипуляции, что мы представляем собой какую-то «мягкую силу». Безусловно, это так и было. Воздействие на менталитет подрастающего поколения, на неокрепшие умы… В начале MTV весь топ-менеджмент был американский и английский. Мы говорили с ними по-английски, никто из них по-русски не понимал.

Зачем они приехали, ставить нам, типа, руку, чтобы мы правильно рисовали современную культуру? Не думаю. Думаю, были другие цели и задачи. Ну, не может быть культуры без идеологии никак. Наверное, это тоже был инструмент воздействия на нас», – вспоминает Романенко.

Тем не менее, она подчеркнула, что для неё это было искренним желанием, частью общего мирового культурного пространства.

«Я не могу сказать, что ломилась в какую-то «европейскую семью». Я хотела увидеть мир, показать себя, показать миру Россию. Я такая же классная, как вы, у меня тоже есть тату и серьга в носу, я тоже люблю Nirvana и Depeche Mode.

Это было не то, что фу-фу-фу «Рашка-говняшка», пустите меня в ваш прекрасный европейский дом. Мы хотели показать, что не хуже, делиться культурой. За всё хорошее против всего плохого. С сарказмом говорю? Потому что это было очень инфантильное и детское поведение, очень узкий взгляд на мир», – добавила бывшая виджей.

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