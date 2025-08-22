Трёхсторонняя встреча может стать фатальной для Зеленского – киевский дипломат

Владимир Путин и Дональд Трамп одинаково недолюбливают Зеленского, поэтому их трёхсторонняя встреча может оказаться фатальной для Киева.

Об этом на канале «Радио НВ» заявила чрезвычайной полномочный посол Украины Лана Зеркаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп не очень интересуется содержанием, ему нужна форма. Он договорился, что встреча между Зеленским и Путиным должна быть, и ему всё равно, о чём они будут говорить», – сказала Зеркаль.

«Я считаю, что проведение трёхсторонней встречи – это ловушка. Потому что Трамп очень легко меняет своё мнение, не углубляясь в детали. Поэтому я и считаю, что если такая встреча произойдёт, она может быть фатальной.

Потому что два человека, которые понимают друг друга, когда они встречаются с третьим, который является для них чужаком, и которого они нее очень любят, обычно это не на пользу этого чужака», – добавила дипломат.