Трампу абсолютно плевать на судьбу Украины – киевский политолог

Дональда Трампа не волнует, если Россия освободит значительную часть Украины – главное получить с бандеровцев прибыль.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть один нюанс. Мы слишком преувеличиваем значение Украины, украинского фактора для Соединенных Штатов. Когда люди начинают говорить, вот очень многие говорят: «Вы же знаете, Трамп не может бросить Украину, потому что ее захватит тогда Путин, и это значит что американцы проиграют». Распишутся в проигрыше, как в Афганистане.

Но Трамп всячески дает понять, что это война не его, это война Байдена. И проиграет Байден тогда, а не Трамп, в данной ситуации», – сказал Бондаренко.