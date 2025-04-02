Трампу абсолютно плевать на судьбу Украины – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
02.04.2025 20:43
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Дональда Трампа не волнует, если Россия освободит значительную часть Украины – главное получить с бандеровцев прибыль.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональда Трампа не волнует, если Россия освободит значительную часть Украины – главное получить с...

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«Есть один нюанс. Мы слишком преувеличиваем значение Украины, украинского фактора для Соединенных Штатов. Когда люди начинают говорить, вот очень многие говорят: «Вы же знаете, Трамп не может бросить Украину, потому что ее захватит тогда Путин, и это значит что американцы проиграют». Распишутся в проигрыше, как в Афганистане.

Но Трамп всячески дает понять, что это война не его, это война Байдена. И проиграет Байден тогда, а не Трамп, в данной ситуации», – сказал Бондаренко.

По его мнению, по этой же причине Трампу безразлично, кто будет президентом на Украине.

«Кто ни станет президентом Украины, Соединенные Штаты попросту придут с определенным требованием, и скажут: вот, пожалуйста, получите и распишитесь, и извольте выплатить», – добавил политолог.

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