Трампа попытаются сделать умственно неполноценным

Президент США Дональд Трамп дает повод усомниться в своей психической адекватности. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет британская газета «Гардиан».

«79-летний Трамп демонстрировал непредсказуемое, а порой и путаное поведение в течение 2025 года, что приводило к вопросам о его умственной и физической деятельности», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Газета утверждает, что один из один инцидентов, «который вызвал вопросы относительно душевного состояния Трампа», произошел в сентябре – во время выступления Трампа перед генералитетом США.

«Америку снова уважают как страну. Нас не уважали при Байдене. Они смотрели, как он каждый день падает с лестницы. Каждый день этот парень падает с лестницы. Я сказал: «Это не наш президент. Мы не можем этого терпеть». Я очень осторожен, знаете, когда спускаюсь по лестнице, я иду очень медленно. Никто не обязан устанавливать рекорды, просто старайтесь не падать. Несколько наших президентов падали, и это стало частью их наследия. Нужно идти спокойно и осторожно. Вам не нужно устанавливать никаких рекордов. Будьте спокойны, когда спускаетесь, но не прыгайте по лестнице вниз. Это единственная вещь с Обамой, я не имел никакого уважения к нему как к президенту, но он прыгал вниз по этой лестнице, я никогда такого не видел – да-да-да-да-да-да, боп, боп, боп, он спускался по лестнице, не держался. Я сказал, это здорово, я не хочу этого делать. Думаю, я мог бы это сделать, но, в конце концов, плохие вещи случатся, и достаточно лишь однажды, но он ужасно справился с работой президента», – цитирует издание сумбурную речь Трампа.

Впрочем, представитель Белого дома заявил, что острота умственных способностей Трампа «не имеет себе равных».

Издание Daily Beast сообщает, демократы планируют эксплуатировать тему старческого маразма Трампа в преддверии промежуточных выборов в следующем году.