Трамп выйдет из конфликта, но завалит оружием Украину через ЕС – эксперт

Президент США Дональд Трамп во второй раз одернул Зеленского в его стремлении уйти от переговорного процесса – отвел две недели на подготовку меморандума. Однако Трамп-миротворец может уступить Трампу-бизнесмену, если речь пойдет о покупке Европой оружия для Украины.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог Владимир Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меморандум в принципе более серьезный документ, чем Минские соглашения. Наверное, там будут жестче прописаны варианты действий в случае, если одна из сторон его не выполняет. Если это будет меморандум между Москвой и Киевом, и гарантом его выполнения будет выступать непосредственно Вашингтон. Но Зеленский уже отметился рядом деструктивных заявлений: «Я не хочу, я не буду, мы все равно пойдем в НАТО, у нас это в Конституции, войска мы не выведем». По сути, уже можно говорить о том, что Зеленский не будет подписывать меморандум», – отметил он.

Тем не менее, Трамп поставил ультимативное условие Зеленскому – две недели на предложения по меморандуму.

«Это такой ответ: либо ты сейчас частично капитулируешь, либо я, как миротворец, выхожу и говорю, что так и так, я не смог договориться с украинской стороной, поэтому пускай русские с Зеленским разбираются сами. И с кем остается Зеленский? На первом этапе с Европой. Она сейчас находится в том состоянии, что её вновь нужно освобождать. У власти в европейских странах деструктивные элементы, которые занимаются откровенной русофобией, попирают демократические нормы и свободы собственного населения, что мы видим по выборам», – указал Киселёв.

Он добавил, что если Трамп выйдет из украинского процесса, то предыдущих пакетов помощи Киеву хватит на 1,5-2 месяца. А возможности оборонной промышленности европейских стран не сопоставимы с российскими. Но Европа может покупать американское оружие с заводов на территории ЕС. И это уже будет выбор Трампа – оставаться миротворцем или продолжать поддерживать войну на Украине.