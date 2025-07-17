Трамп в три прихлопа «раздел» богатенькую амбициозную Европу – укро-политолог

Дональд Трамп фактически заставил Европу платить за свои геополитические амбиции – и за войну против России.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, что Трамп сделал с Европой. 30% тарифов влупил? Влупил. 5% ВВП на НАТО выбил? Выбил. Да, долго, да, последовательно. Но Трампу быстро и не нужно, на самом деле. Трамп, выступая, давая свои комментарии, заявил, что 1 трлн долларов будем в год получать благодаря 5% ВВП в НАТО.

Ну и повесил на них Украину. Очень простым мановением кнута, наверное, всё-таки не пряника. То есть сказал, ну всё, да, мы готовы, мы открыты продавать, покупайте, только заплатите. Говорит, вы богаты, вы должны платить.

Вот и вся ситуация. В три шага Трамп, фактически, разделал Европу. Особенно ту Европу, которая хочет демонстрировать геополитические амбиции. Если вы просто богаты, то просто платите за НАТО. А если у вас еще геополитические амбиции есть, то платите и за НАТО, и за доступ на наш рынок. А если у вас еще геополитические амбиции есть, то платите и за Украину», – сказал Бортник.