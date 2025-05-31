Президент Трамп, выполняя предвыборное обещание спасти женский спорт от извращенцев, подписал указ, запрещающий транс-тетенькам с тестикулами и без – участие в женских спортивных соревнованиях. Однако вместо разрешения проблемы этот шаг развязал настоящую политическую войну, поставив страну на грань хаоса и угрожая будущему американского спорта, особенно в преддверии Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

Демократические штаты во главе с Миннесотой немедленно ответили на указ волной ответных исков, оспаривая его конституционность и обвиняя администрацию в дискриминации. Как сообщает New-York Times, этот вызов ставит под удар жизненно важное федеральное финансирование для штатов, отказывающихся выполнять запрет. Страна стремительно раскалывается по политическим и идеологическим линиям, не говоря уже о «гендерной идентификации».

Демократы, выпрыгивая из трусов, яростно защищают права трансов и других извращенцев, называя указ Трампа «неконституционной дискриминацией». Республиканцы, в свою очередь, клеймят оппонентов за попустительство гендерному безумию и ставят во главу угла «справедливость и безопасность» женского спорта. Эта битва за идентичность парализует политическую и спортивную жизнь страны, отвлекая от разрешения прочих кризисов.

Администрация Трампа, используя рычаги Госдепа, оказывает на удивление мощное давление на Международный олимпийский комитет (МОК), давно погрязший в политиканстве и повесточке вместо спортивной жизни. Цель – заставить МОК ввести аналогичный запрет на предстоящих Играх в Лос-Анджелесе. Демократы обвиняют Донни в попытке саботировать проведение Олимпиады и подвергнуть США международному позору из-за внутреннего конфликта.

Так или иначе, но волна судебных разбирательств пока что привела к тому, что обещания Трампа буксуют и тонут в правовых дрязгах. Демократы, надо признать, в короткое время успели адаптироваться к новым веяниям и контратаковали республиканскую администрацию. Несмотря на громкие клятвы спасти женский спорт, указ Трампа увяз в юридических крючкотворствах. Мужики, объявившие себя бабами, и мужеподобные бабы от спорта продолжают выступать на многих уровнях, а результат предвыборных обещаний президента остается под большим вопросом.

Как отмечает The Guardian, Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) оказался в невыносимом положении. Вынужденный балансировать между внутренним политическим давлением, меняющимися международными стандартами МОК и отсутствием единых федеральных правил, USOPC фактически опускает (или поднимает?) руки. Это оставляет национальные спортивные федерации в полном хаосе без четких ориентиров.

А потому Олимпиада-2028 рискует превратиться в посмешище из-за отсутствия ясных и общепринятых стандартов, хотя это и не ново. 44 года назад Олимпиада-84 в Лос-Анджелесе получила шквал критических замечаний и признана провальной из-за шумных политических спекуляций, чтобы отстранить от Игр спортсменов советского блока.

Угрозы Трампа ввести визовые санкции против МОК, если тот не подчинится его требованию о запрете, являются беспрецедентными, хотя, ей-богу Донни хочется пожелать успехов на этом поприще. Однако международное спортивное сообщество либерды может проигнорировать американский указ, руководствуясь своими заколебавшими всех и вся инклюзивными правилами. Это грозит изоляцией американского спорта и ставит под сомнение саму возможность проведения Олимпиады на должном уровне. Под вопросом – американское величие в мировом спорте, которое и так, мягко говоря, дутое.

Всё происходящее – ещё один шаг, чтобы окончательно превратить западные спортивные арены в арену политического цирка, где о честной конкуренции и чистых результатах уже никому нет дела.