Трамп петляет: из переговоров не ухожу, нужен месяц, чтобы решить, что делать с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент США Дональд Трамп интервью телеканалу NBC снова заявил, что ему нужен «месяц или две недели», чтобы определиться, как дальше вести себя с Россией.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, есть ли недопонимание между ним и Путиным.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я скажу вам об этом через месяц или через две недели. Пока я не знаю. Могу сказать одно — его амбиции в значительной степени были остановлены, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс», – ответил Трамп.

Также он прокомментировал свои недавние слова о том, что Путин, возможно, «водит его за нос». Отвечая на вопрос, почему он так сказал, Трамп уклонился от критики Путина.

«А может, это вы водите меня за нос, когда говорите, что интервью будет приятным. Так что, знаете, я привык, что меня водят за нос», – сказал он журналистке.

Также Трамп отказался отвечать на вопросы, выйдет ли он из переговоров по Украине и отменит ли в этом случае военную помощь Киеву.

«Я не хочу сейчас этого говорить. Пока рано об этом говорить. Я не хочу вдаваться в этот спор», – сказал президент США.

При этом, как передает Reuters, вчера Трамп заявил, что в последние дни он и его советники провели «несколько очень хороших дискуссий» по Украине: «Там много ненависти», — добавил он.

На вопрос о возможности встречи с Путиным в Саудовской Аравии в конце мая он сказал, что пока не думал об этом.

Говоря о своих недавних угрозах обрушить на РФ новые санкции за промедление с ответом на предложенную сделку по Украине, Трамп в интервью NBC News допустил возможность одобрения и подписания законопроекта, предложенного сенатором Линдси Грэмом, в случае его принятия.

«Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку. Мы считаем, что довольно близки», – отметил президент США.

Напомним, Линдси Грэм предлагает накладывать сокрушительные санкции на страны, которые покупают российские нефть и газ. Если российские нефть и газ уйдут с мирового рынка, это будет очень сильным ударом, как по российскому бюджету, так и по всей мировой экономике из-за скачка цен.