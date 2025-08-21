Трамп не сможет ничего навязать России и её союзникам – украинский политолог

Угрозы Вашингтона уже никого не пугают, поэтому Трамп не сможет ничего навязать России.

Об этом в интервью публицисту Александру Лазареву заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп очень любит забегать вперед, да и остальных напрягать своими фразами, в частности о том, что он посадит [Путина и Зеленского за стол переговоров]. Ага, как же. Посадит он редиску, только там – на грядке за Белым домом.

На самом деле ничего России на сегодняшний день нельзя навязать. Ни России, ни Китаю, ни КНДР. То есть тем государствам, которые дорожат своим суверенитетом», – сказал Дудкин.