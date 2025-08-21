Трамп не сможет ничего навязать России и её союзникам – украинский политолог
Угрозы Вашингтона уже никого не пугают, поэтому Трамп не сможет ничего навязать России.
Об этом в интервью публицисту Александру Лазареву заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп очень любит забегать вперед, да и остальных напрягать своими фразами, в частности о том, что он посадит [Путина и Зеленского за стол переговоров]. Ага, как же. Посадит он редиску, только там – на грядке за Белым домом.
На самом деле ничего России на сегодняшний день нельзя навязать. Ни России, ни Китаю, ни КНДР. То есть тем государствам, которые дорожат своим суверенитетом», – сказал Дудкин.
Он подчеркнул, что даже Индия, несмотря на все санкции и угрозы, продолжает закупать российские энергоносители.
«Индии тоже ничего нельзя навязать. Она по-прежнему закупает и уголь, и нефть, и газ у России. Они не отказались ни от чего. Поэтому ничем нельзя на эти страны надавить», – добавил он.
