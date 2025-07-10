Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент США Дональд Трамп очень агрессивен по отношению к России – именно он стоит за атакой на ядерные бомбардировщики и российские танкеры по всему миру.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Dialogue Works» заявил журналист австралийского происхождения Джон Хелмер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Санкции это одно, но Трамп слишком жесток в своем подходе. Доминирование в эскалации, контроль над эскалацией, вплоть до применения ядерного оружия, чтобы разбомбить Москву к чертовой матери. Это его стиль, его менталитет. Что это на самом деле означает? Ну, мы почувствовали это 1 июня. Нападение на базы бомбардировщиков ядерной триады. Да, это было совершено украинцами с использованием различных новобранцев из Центральной Азии для управления грузовиками и беспилотниками на каждой из баз», – сказал Хелмер.