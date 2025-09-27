Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ходе последней встречи с Дональдом Трампом на полях ООН украинский диктатор Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру с просьбой предоставить Киеву дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.

Информацию об этом, ссылаясь как на украинские, так и американские высокопоставленные источники публикует журнал The Wall Street Journal, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По словам высокопоставленного американского и украинского чиновников, президент Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он открыт для снятия ограничений на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России, однако он не обещал сделать это в ходе встречи во вторник», – пишет издание.

Указывается, что речь идет о крылатых ракетах «Томагавк».

«В ходе кулуарной дискуссии в ООН Зеленский обратился к Трампу с просьбой увеличить количество ракет большой дальности и разрешить использование такого оружия для нанесения ударов по целям на суверенной территории России. Трамп ответил, что не возражает против этой идеи, хотя оба официальных лица заявили, что президент не брал на себя никаких обязательств по отмене запрета США на подобные атаки», – пишет WSJ.

Об этом же пишет и британская The Telegraph, ссылаясь на свои дипломатические источники.

«Владимир Зеленский на личной встрече с Дональдом Трампом запросил ракеты «Томагавк». Президент Украины сообщил своему американскому коллеге, что высокотехнологичная система оружия поможет убедить Владимира Путина сесть за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения. Многочисленные источники сообщили Telegraph, что просьба была высказана в ходе крайне позитивной встречи двух лидеров, состоявшейся в рамках Организации Объединенных Наций», – отмечает The Telegraph.

Сам же украинский диктатор в интервью Axios признал, что просил Трампа о «новой системе вооружения», не не уточнил, о чем именно шла речь. По словам Зеленского, Трамп пообещал, что США будут работать на этим.

The Telegraph напоминает, что Джо Байден ранее Джо Байден отклонил просьбу Зеленского о в прошлом отклонил просьбу Зеленского о «Томагавках», поскольку тогдашняя администрация посчитала такой шаг чреватым слишком серьезной эскалацией.

«Дальность полета ракет Tomahawk достигает 5500 километров в зависимости от модификации. Для сравнения: ракеты ATACMS, которые США предоставили Украине в 2024 году, могут поражать цель на расстоянии до 300 км», – в свою очередь пишет DW (СМИ-иноагент в РФ).

Напомним, что ранее Трамп неоднократно заявлял, что «это война Байдена», он не имеет к ней отношения. На деле же Трамп все глубже погружается к конфликт на стороне Украины. Кроме того, не следует забывать, что первые официальные поставки летального оружия Украине начались именно в первую каденцию Трампа, когда Украина получила ПТРК «Джавелин».