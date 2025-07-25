Только получив «болезненный пинок», Россия начала быструю индустриализацию – Маслов

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Россия отказалась от принятой в девяностые либеральной модели экономики – и начала быструю индустриализацию и импортозамещение не только западной, но и китайской продукции.

Об этом на канале «Private Talks» заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ, востоковед Алексей Маслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сумели сделать взаимодополнение с Китаем. Да, мы – ресурсы, Китай готовую – продукцию. Нам же это тоже выгодно. Как только начинается где-то импортозамещение, я знаю много таких случаев, например, по ряду металлоконструкций мы начали хорошо делать сейчас… Китай отпадает. Если мы научимся делать сами в таких же объемах микрочипы и создадим свои заводы, или вдруг наш автопром мистическим образом возродится, то и китайских машин не нужно будет. Это вопрос российской стороне», – сказал Маслов.

«А почему Россия не может пойти по пути быстрой индустриализации Китая?», – поинтересовалась ведущая.