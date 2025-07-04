Президент порвавшей все отношения с РФ Финляндии Александр Стубб выступил категорически против хоккейного турнира между Россией и США.

Об этом он заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой ответ – категорическое нет. Помните, что российская «мягкая сила» связана с такими вещами как хоккей на льду. Я не думаю, что сейчас есть место для такого рода дипломатии. Я очень рад, что все здравомыслящие люди отвергли это.

Я также рад, что президент увидел маскировочный дым в предложении помощи Путиным по установлению мира в Иране. Ответ Трампа был: нам нужно разобраться со старой войной. Что касается хоккейного вопроса, то я воздержусь от него в целом. Но я думаю, что НХЛ является величайшей лигой в мире», – поспешил добавить Стубб.