The New York Times: переговоры без прекращения огня – тактическая победа Путина

Сергей Рыжов.  
03.06.2025 09:19
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, Стамбул, Украина


Газета The New York Times оценивает состоявщийся вчера второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле, как «тактическую победу Москвы».

«Российско-украинские встречи по урегулированию конфликта, которые уже дважды проходили в Стамбуле, стали тактической победой Путина, которому удалось начать переговоры, не соглашаясь предварительно на прекращение огня, на чем в качестве условия для начала переговоров настаивали Украина и почти все поддерживающие ее западные страны», — говорится в материале.

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Газета The New York Times оценивает состоявщийся вчера второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле,...

Издание подчеркивает, что ожидания от состоявшейся в понедельник встречи российской и украинской делегаций «были низкими», поскольку  делегации двух стран «представили условия, которые не могли устроить обе стороны»..

При этом,  в США, по данным The New York Times, ожидают, что Россия нанесет крупный ответный удар по Украине – в ответ за нападение на военные аэродромы.

«Американская разведка до сих пор не определила, какие удары может нанести Россия, но официальные лица считают, что Москва может возобновить удары беспилотников по  энергосистеме или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности», – говорится в материале со ссылкой на американских официалов.

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