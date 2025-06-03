The New York Times: переговоры без прекращения огня – тактическая победа Путина

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Газета The New York Times оценивает состоявщийся вчера второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле, как «тактическую победу Москвы».

«Российско-украинские встречи по урегулированию конфликта, которые уже дважды проходили в Стамбуле, стали тактической победой Путина, которому удалось начать переговоры, не соглашаясь предварительно на прекращение огня, на чем в качестве условия для начала переговоров настаивали Украина и почти все поддерживающие ее западные страны», — говорится в материале.

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Издание подчеркивает, что ожидания от состоявшейся в понедельник встречи российской и украинской делегаций «были низкими», поскольку делегации двух стран «представили условия, которые не могли устроить обе стороны»..

При этом, в США, по данным The New York Times, ожидают, что Россия нанесет крупный ответный удар по Украине – в ответ за нападение на военные аэродромы.